Haberler » Spor » Beşiktaş, 7 haftada 13 sıra yükseldi - Spor

Beşiktaş, 7 haftada 13 sıra yükseldi

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek 3. sıraya yerleşen Beşiktaş, son 7 haftada topladığı 19 puanla, ligde 13 sıra birden yükselme başarısı gösterdi.

03.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:06Beşiktaş, 7 haftada 13 sıra yükseldi
Süper Lig'in 13. haftasında 'u 4-1 mağlup ederek 3. sıraya yerleşen , son 7 haftada topladığı 19 puanla, ligde 13 sıra birden yükselme başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde taraftar desteğini de arkasına alarak etkili bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlılar, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve puan durumunda 3. sıraya yükselmeyi başardı. Sezon başında lige kötü bir giriş yapan, Avrupa Ligi'nde üst üste yenilgiler alarak taraftarlarını üzen ve bu periyotta bir de olağanüstü seçim yaşayan siyah-beyazlılar, ilk 6 haftada topladığı 5 puanla ligin dibine demir atmıştı. Sivasspor mağlubiyetinin ardından sahasında Göztepe'yi yenen Beşiktaş, ardından çıktığı 4 lig maçında Rizespor ve Başakşehir'le berabere kalırken, Gaziantep FK ve Trabzonspor deplasmanlarında ise puan alamadı. 6 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan, attığı 8 gole karşılık kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, ligde yalnızca Kayserispor ve Gençlerbirliği'ni geçmeyi başarmıştı ve 5 puanla 16. sırada yer alıyordu.

Alanyaspor maçıyla başladı

Üst üste alınan kötü sonuçların gölgesinde lider durumda bulunan Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, bu maçta aldığı 2-0'lık galibiyetle bir nebze nefes aldı. 20 Ekim'de gerçekleşen olağanüstü seçimden 1 gün önce Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, 0-0'lık beraberlik alarak İstanbul'a dönmüştü.

Beşiktaş'ta ne olduysa, seçimden sonra oldu. Ahmet Nur Çebi'nin seçimi kazanmasının ardından başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Ümraniye'ye giderek takıma ve teknik ekibe destek vereceğini açıkladı. Çebi'nin ziyaretinin ardından Galatasaray derbisini kazanan Beşiktaş, ardından sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında hanesine 3 puan yazdırdı. Son 7 maçında 19 puan toplayarak ligin en formda ekiplerinden birisi haline gelen siyah-beyazlılar, 7 haftada tam 13 sıra birden yükselerek ligde 3. sıraya oturdu. - İSTANBUL

Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:06 Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı - Spor
13:00 Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi Açıklaması - Spor
12:57 Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, Lyon deplasmanında! iddaa'da banko var... - Spor
12:54 Paletli yüzmede 11 madalya - Spor
12:53 Engelli okçu, sporla hayatına yön verdi - Spor
11:47 Zlatan Ibrahimovic Milan'la prensipte anlaştı - Spor
11:45 Harcama limitini aşan Fenerbahçe'ye puan silme cezası verilebileceği iddia edildi - Spor
11:04 Trabzonspor, Sturridge'den beklediği verimi alamadı - Spor
10:54 Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı: Ofsaytı neden bileyim ki - Spor
10:42 Sosyal medyada yankılanan fanatik Fenerbahçeli aile - Spor
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
10:03 Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:10:08