Beşiktaş: 73 - Canik Belediyespor: 74

Beşiktaş
, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Canik Belediyespor'u ağırladığı mücadeleden 74-73 yenik ayrıldı.
Salon: BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Ahmet Murat
Arıkanlı, Ayhan Baykara
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 7, Mitchell 29, Akhator 11, Bahar Çağlar 6, Epoupa 12, Kübra İmren Siyahdemir 3, Mircheva 5, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 17-13
Devre: 31-45
3. Periyot: 57-62
Beşiktaş Spor Kulübü,Canik Belediyespor,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 19:42