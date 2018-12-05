05 Aralık 2018, 17:26
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Beşiktaş'a Adriano Müjdesi!

Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cuma günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK  Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde  gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ısınma koşularının ardından pas ve dar  alan uygulamaları üzerinde durdu.
Ardından yarı sahada çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut  çalışmasıyla tamamladı.
Haftanın ilk antrenmanında salonda çalışan Adriano Correia, bugünkü  idmanda takımla birlikte yer aldı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner  Erkin ve Jeremain Lens, çalışmaya katılmadı.
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği  antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, daha sonra özel uçakla Alanya'ya  gidecek.
Beşiktaş Spor Kulübü,Aytemiz Alanyaspor,Beşiktaş

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