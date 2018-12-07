Beşiktaş'a Alanya Çelmesi

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor
sahasında Beşiktaş
ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Gökhan Gönül
'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ljajıc'ın şutu üstten auta gitti. 25. dakikada Quaresma
ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ljajıc'ın şutunu kaleci kornere çeldi. 34. dakikada Fernandes'in ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut defansa da çarparak kaleye yöneldi. Gole giden topu kaleci uzanarak son anda kurtardı. 36. dakikada Quaresma'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dorukhan Toköz
, yerden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. 41. dakikada Güven Yalçın
'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunu kaleci kurtardı. 47. dakikada Fernades'in sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Cisse'nin gelişine vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı. 64. dakikada Fernandes'in sol çaprazdan sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı. 67. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Djalma Campos
'un vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı. 69. dakikada Efecan Karaca
'nın ceza alanın gönderdiği ortasında kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta çıktı. 80. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti. 90+1. dakikada Fernandes'in sol kanattan ceza sahası içine kestiği ortada Vıllafanez, kontrolünün ardından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci çıkardı.
Stat: Bahçeşehir
Okulları Hakemler: Alper Ulusoy
xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken
xx Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz
xx, Nskala xx, Tzavelllas xx, Merih Demiral xx, Baiano xx, Ceyhun Gülselam
xx, Sackey xx, Djalma xx (Villafanez dk. 83 ?), Efecan Karaca xx (Hasan Ayaroğlu
dk. 90 ?), Fernandes xx, Cisse xx (Bodo dk. 90 ?) Yedekler: Ufuk Ceylan
, İsmail Ünal
, Manıatıs, Kaan Kanak
, Welınton, Taha Yalçıner
Teknik direktör: Sergen Yalçın Beşiktaş
: Karius xx, Adriano xx, Vida x, Necip Uysal
x, Gökhan Gönül x, Medel x, Dorukhan Toköz xx (Ların dk. 83 ?), Mustafa Pektemek
xx (Vagner Love dk. 62 x), Ljajic xx, Quaresma xx, Güven Yalçın xx (Oğuzhan Özyakup
dk. 72 x) Yedekler: Tolga Zengin
, Hutchinson, Fatih
Aksoy, Gökhan Töre
, Utku Yuvarkuran Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kartlar: Güven Yalçın, Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Djalma, Sackey, Villafanez (Aytemiz Alanyaspor)
(İsa Akar -Erdal Anak- Ertuğrul Gün
/İHA)
Ricardo Quaresma,Aytemiz Alanyaspor,Beşiktaş
07 Aralık 2018 Cuma 22:11