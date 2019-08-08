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Beşiktaş'ta ayrılık! Mirin evini boşaltıyor

Gelecek sezon kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş, yapılan transferlerle kadrosunu güçlendirirken, gönderilecek isimler de belli oluyor. Siyah beyazlı yönetimin performansı ile eleştirilen Mirin'in kendisine kulüp bulmasını istedi.

08.08.2019 13:12
Beşiktaş'ta ayrılık! Mirin evini boşaltıyor

Bu sezon kadrosuna Ljajic, Tyler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz'i katan Beşiktaş'ta takımdan gidenlerde belli oluyor. Siyah beyazlı ekip performansı ile eleştirilen Mirin'i gönderme kararı aldı. Fransız oyuncunun kendisine kulüp bulması istendi.

"OYUNCUYA KULÜP BUL DENİLDİ"

Milliyet'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetim, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaşlı idareciler, geçen sezon devre arasında PSV Eindhoven'dan kadroya katılan Fransız stopere "Kulüp bul" dedi.

EVİNİ BOŞALTIYOR

Mirin'in evini boşaltmaya başladığı öğrenildi. 27 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimi sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maça çıktı.

Siyah-beyazlı takımda Adriano, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile yollar ayrılmıştı.


Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (6)
KARAKARTAL: Bence yonetımde ofisi bosaltsın gitsin ne kadar sacma işler yapıyor bu yonetım hanı transfer nerede paralar
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YİLMAZ TAŞ: Onu bu kulübe alan zinniyette gönderilmeli
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KICKBOXER: OYUNCULARIN MAASLARINI ODEYIN ILK ONCE
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EEEE: eeee necibe, quaresmaya, rocoya, canere bir şey söylenmemiş mi?
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KARTAL NADO: Arkadaş bu ne acele ? iki gün sonra Necip''i stopere çekmeyin ? sahi , bu arada Atınç ne oldun ? neden çıt yok ? sanki kadro planlamamız yine sıkıntılı . bence bunlar ile uğraşacağınıza , acilen bir kaleci ve santrfor bulun bir an önce !
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ADINIZI YAZIN: Çok isabetli bir karar olmuş.
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