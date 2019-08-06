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Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha

Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

06.08.2019 13:29 Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha
Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Alman kalecinin tedavisine başlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekipten Karius'un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius'un yapılan fizik muayene ve Almanya'da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Loris Karius, Beşiktaş, Almanya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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