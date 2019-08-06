Haberler» Güncel» Haber

Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha

Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

06.08.2019 13:30 Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha
Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Alman kalecinin tedavisine başlandığı belirtildi. Siyah-beyazlı ekipten Karius'un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius'un yapılan fizik muayene ve Almanya'da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Loris Karius, Beşiktaş, Almanya, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:11   Doktor belediye başkanı köpek kısırlaştırmasını bizzat yaptı
15:11   Av. Güner: "Kadın kooperatifçiliği yaygınlaştırılmalı"
15:11   Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi kız kardeşler adliyede
15:10   Bursa Kapalı Çarşıda 'Payitaht' Coşkusu Başladı
15:10   Antalya'da, coplu sopalı öldüresiye dayak
15:10   Bakan Dönmez, KKTC Başbakanı Tatar'la görüştü
15:10   Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor