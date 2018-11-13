Beşiktaş'a Büyük Umutlarla Transfer Edilen Cyle Larin, Gönderilecekler Listesine Eklendi

Beşiktaş'ta golcü sıkıntı yaşanırken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in verdiği şansı kullanamayan Cyle Larin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş, geçen sezonun son haftalarıyla birlikte Cyle Larin'in gelişmesi adına Kanadalı oyuncuya forma vermeye başladı. Sezon başında UEFA Avrupa Liginde siyah-beyazlı takımın oynadığı eleme maçlarında Güneş, Larin'e 11'de şans verdi.

ORLANDO CİTY'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Şenol Güneş'in verdiği fırsatları kullanamayan ve yedek kalmaya başlayan Cyle Larin, siyah-beyazlı takımdan gözen çıkarıldı. MLS ekibi Orlando City'den 1,5 milyon dolar karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.

BU SEZON 3 GOLÜ BULUNUYOR

Başkan Fikret Orman yönetiminin, adı gizli tutulan bir kulüpten gelen transfer teklifini sıcak baktığı ve Ocak ayında yüksek ihtimalle bu ayrılığın gerçekleşeceği bilgisine ulaşıldı. Beşiktaş'ta bu sezon toplam 11 maçta toplam 767 dakika forma giyen Cyle Larin, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Cyle Larin, bu 3 golü İstanbul'da B36 Torshavn ağlarıan gönderdi.

(Sporx)