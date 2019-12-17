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Beşiktaş'a coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Erzincan'a geldi.

17.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:07
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak , Erzincan'a geldi.
'dan özel uçak ile kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Erzincan Havalimanı'nda taraftarlar çiçeklerle karşıladı.
Siyah-beyazlı kafilede yarın muhtemel oynaması beklenen Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby yer aldı.
Taraftarlar siyah-beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanı çıkışında meşaleler yaktı. Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş kafilesi konaklayacakları otellerinin önünde bekleyen taraftarla da hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dinlenmeye geçti.
Beşiktaş'a coşkulu karşılama

Türkiye Kupası, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA


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