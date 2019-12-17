Haberler » Spor » Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Spor

Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Erzincan'a geldi.

17.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:14Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak , Erzincan'a geldi.
'dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Erzincan Havalimanı'nda
taraftarlar çiçeklerle karşıladı.
Taraftarlar, siyah-beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanı çıkışında meşaleler yaktı. Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otelin önünde bekleyen taraftarlarla da hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dinlenmeye geçti.
Siyah-beyazlı kafilede şu oyuncular bulunuyor:
Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby.

Türkiye Kupası, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

Spor

Son Dakika Haberleri

20:24 Maçın ardından - Spor
20:13 Güneş batmayan lig #12 - Spor
20:13 Alman pastası #5 - Spor
20:13 Tapas: Atıştırmalık La Liga #6 - Spor
20:13 NBA karnesi #8 - Spor
20:06 ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek! - Spor
19:09 Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor! - Spor
17:57 İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! - Spor
17:21 Mircea Lucescu, Santos yolunda! - Spor
17:11 Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu! - Spor
17.12.2019 20:32:29