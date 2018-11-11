Beşiktaş'a Evinde Sivas Darbesi

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş
, Demir Grup Sivasspor
'u konuk etti. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadeleyi Sivasspor ikinci yarıda attığı golle 2-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Pepe, rakibinden kaptığı topu sağ kanattaki Quaresma
'ya gönderdi. Portekizli futbolcunun ortasında topa uçarak kafayı vuran Güven Yalçın, fileleri havalandırdı. 1-0 14. dakikada kazanılan korner atışında Robinho
'nun sol kanattan kavisli ortasında arka direkte iyi yükselen Braz'ın kafa vuruşu Tolga Zengin
'i geçerek Oğuzhan müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1 30. dakikada sol kanattan Ziya'nın ortasında ceza sahası dışında yer alan Torje'nin topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 34. dakikada Güven'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner'in direkt kaleye şutunda top az farkla üstten auta gitti. 40. dakikada Babel
'le verkaç yapan Güven Yalçın uzaktan çok sert vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı. 43. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Emre, ters kanattaki Robinho'yu gördü. Bu futbolcunun sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta Tolga gole izin vermedi.
47. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Pepe kafayı vurdu. Atiba'ya çarpan top az farkla auta çıktı. 53. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topu kapan Emre Kılıç
ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ve Sivasspor'u deplasmanda öne geçirdi. 1-2 60. dakikada Dorukhan sağdan bindirdi. Rakibinin müdahalesi sonrasında bu futbolcu yerde kalırken boşta kalan topa Quaresma vurdu. Top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 69. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ziya ceza sahası içine ortaladı. Kale
sahası içinde boş durumda kalan Robinho kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu
ofsayt kararıyla golü iptal etti. 80. dakikada Güven'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel sert vurdu ancak top yandan auta gitti.
KÜNYE
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Kemal Yılmaz
xx, Asım Yusuf Öz
xx Beşiktaş: Tolga x, Gökhan Gönül
xx, Pepe xx (Roco dk. 79 x), Vida x, Caner x, Atiba x (Dorukhan dk. 58 xxx), Oğuzhan x (Mustafa dk. 57 xx), Quaresma xx, Ljajic xx, Babel x, Güven xxx Yedekler: Utku, Fatih
, Necip, Ersin, Larin, Love Teknik Direktör: Şenol Güneş
DG Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Braz xxx, Bjarsmyr xx, Emre xxx (Ndinga dk. 81 ?), Hakan xx, Medjani xx, Robinho xxx, Torje xx, Ziya xxx (Uğur dk. 85 ?), Kone x (Muhammet dk. 65 xx) Yedekler: Ali Yayal, Erdoğan, Paul Papp
, Aydın
, Rybalka, Cyriac Teknik Sorumlu: Hakan Keleş
Goller: Güven Yalçın (dk. 11) (Beşiktaş), Braz (dk. 14), Emre Kılıç (dk. 53), (DG Sivasspor) Sarı kartlar: Braz, Hakan (DG Sivasspor), Quaresma, Dorukhan, Vida, Roco (Beşiktaş)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Robinho,Ricardo Quaresma,Sivasspor,Beşiktaş
11 Kasım 2018 Pazar 23:01