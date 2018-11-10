Beşiktaş'a Gökhan Gönül Müjdesi

Beşiktaş
'ın Genk
ile oynadığı maçın 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Jeremain Lens'in durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Lens'in muayenesi ve Acıbadem
Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucu, sol uyluk arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilmiştir" denildi.
Hollandalı kanat oyuncusunun tedavisine başlanırken yine aynı maçta sakatlanan Dorukhan Toköz
'ün durumunun iyi olduğu belirtildi.
Genk,Gökhan Gönül,Beşiktaş
Beşiktaşlı futbolcular bu sezon maçlarda 10 sakatlık yaşadı. Güneş, bu nedenle 9 kez oyuna müdahale etti. 1'inde ise 3 hakkı dolduğu için değişiklik yapamadı. (Sabah
)
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:50