03.07.2019 14:35
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Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Kulübü izin verdi

Beşiktaş'a yarım sezon kiraladığı ancak sezon bitince kulübüne geri dönen Kagawa'dan iyi haber geldi. Borussia Dortmund'un 2020 yılında sözleşmesi bitecek oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü Shinji Kagawa ile ilgili siyah-beyazlıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda yarım sezon kiralık oynadıktan sonra bonservisinin ait olduğu Borussia Dortmund'a geri dönen Japon futbolcunun Alman kulübüyle de yolları ayrıldı.

AVCI İSTEYİNCE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Milliyet'te yer alan habere göre; Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle yeniden Beşiktaş'a kazandırılması için çalışmalara başlanan Kagawa, Borussia Dortmund'un bugün başlayan sezon öncesi çalışmalarına katılmadı. Hazırlık kampının kadrosuna alınmadığı ortaya çıkan deneyimli futbolcuya, transfer için görüşmeler yapması için izin verildiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2020 YILINDA BİTİYOR

Borussia Dortmund'da yeni sezon futbolcuların giyeceği formalar ve numaraları da belirlenirken, Shinji Kagawa için herhangi bir numaranın ayrılmadığı bildirildi. Bu durumun, futbolcunun takımdan ayrılığının kesinleştiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekildi. Kagawa'nın Dortmund ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Kulübü izin verdi

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Borussia Dortmund, Dortmund, Beşiktaş, Spor

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