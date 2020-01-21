Beşiktaş'a özel sergi...

Beşiktaşlı futbolcuların 1903 yılından bu yana giydiği formalar Maltepe 'de görücüye çıktı. Baba Hakkı'dan Metin Tekin'e üzerlerinde çamur bulunan formalar büyük ilgi gördü. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, Maltepe 100. Yıl Beşiktaşlılar Derneği'nin, Beşiktaş forma sergisine ev sahipliği yaptı.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Maltepe 100. Yıl Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Dr. Turhan Şalva, Beşiktaş Spor Kulübü'nün iyi ve kötü günlerin kıymetini çok iyi bilen bir topluluk olduğuna değinerek, "Bu sergimizde onuruyla, yılların teri kurumamış, maçtan çıkıp hiç yıkanmamış, 30 yıllık formaları bir araya getirdik. 2 yıldır yapmak istediğimiz bir organizasyondu. İzmir'den Murat Koçak'ın koleksiyonundan formaları sergiliyoruz. Şampiyonluk köşesinde anıları paylaşmak istedik. Çok mutlu ve önemli bir anı paylaşıyoruz" dedi.