Beşiktaş'a Palabıyık, Fenerbahçe'ye Göçek Var

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş
'ın bugün deplasmanda İM Kayserispor
ile oynayacağı maçta Ali Palabıyık
, Fenerbahçe
'nin de sahasında Ç. Rizespor
ile karşılaşacağı mücadelede Hüseyin Göçek
, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, bugün deplasmanda İM Kayserispor ile karşılaşacak. Müsabakada Suat Arslanboğa
düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok
ve İsmail Şencan
yapacak. Kadir Has
Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçın VAR'ı ise Ali Palabıyık oldu. Palabıyık'a AVAR olarak da Arda Kardeşler
eşlik edecek.
FENERBAHÇE'YE HÜSEYİN GÖÇEK
Günün bir başka önemli müsabakasında da Fenerbahçe, Çaykur Rizespor
'u ağırlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta Ceyhun Sesigüzel
ve İsmail Çağlar Uyarcan da yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da ilk düdüğün çalacağı mücadeleye MHK tarafından Video Yardımcı Hakem olarak Hüseyin Göçek atandı. Riva
'da TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR merkezinde Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görevini ise Kerem Ersoy
üstlenecek.
(Uygar Aydın/İHA)
Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel
Kaynak: İHA