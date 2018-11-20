Beşiktaş, A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen: Babel Sezon Sonu Ayrılabilir

Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen, İtalyan basınına siyah-beyazlı takımla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'i satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını duyurmuştu. Ancak Tornio Başkanı Urbano Cairo ise bu opsiyonun zorunlu olduğunu ve Beşiktaş'ın Adem Ljajic'i sezon sonu kesin olarak alacağını açıklamıştı. Beşiktaş Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen ise Ljajic için henüz karar vermediklerini söyledi.

"ADEM LJAJIC İLE MUTLUYUZ AMA FORMANIN BİR AĞIRLIĞI VAR"

Berkay Türkmen, "Adem Ljajic çok iyi gidiyor, Sırbistan Milli takımı'nda da bunu gösterdi. Onunla gerçekten çok mutluyuz. Ancak Ljajic için karar vermek için henüz çok erken. Bir karar verirken, birçok faktörü değerlendirmek ve dikkate almak zorundasınız. Geçen sene 10 numaramız Talisca'ydı ve çok iyi işler yaptı. Bu formanın bir ağırlığı var ve bu yüzden önemli hususları dikkate alacağız." dedi.

"BABEL, BEŞİKTAŞ'TAN AYRILABİLİR"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Babel hakkında da konuşan Berkay Türkmen, "Babel'in sözleşmesi bitecek ve şu ana kadar yenileme olasılığıyla ilgili bir haber yok. Sezon sonu ayrılabilir." ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN SÖZLEŞMESİNİ YENİLEDİ

Oğuzhan Özyakup ve Roma iddialarıyla ilgili soruya da yanıt veren Berkay Türkmen, "Oğuzhan Özyakup sözleşmesini yeniledi. Başka bir şey söylemeye gerek yok." şeklinde konuştu.

"JOAO MARIO TRANSFERLE İLGİLENMİYOR"

Beşiktaş ve Inter'de forma giyen Portekizli Joao Mario ile ilgili transfer iddiasının sorulması üzerine Berkay Türkmen, "Oyuncu transferle ilgilenmiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)