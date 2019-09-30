Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş'a tepkili karşılama

Yönetim ve Avcı istifaya davet edildiSergen Yalçın tezahüratlarıAvcı ve Kavalcı birlikte ayrıldı Olgucan KALKAN / - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı.

30.09.2019 05:32Beşiktaş'a tepkili karşılama
Yönetim ve Avcı istifaya davet edildi
Sergen Yalçın tezahüratları
Avcı ve Kavalcı birlikte ayrıldı


Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı.
Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Ayrıca BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini istedi.
AVCI VE KAVALCI BİRLİKTE AYRILDI
Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı, birlikte özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcuların çoğu da özel araçla havalimanını terk etti.



Trabzonspor, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
05:32 Beşiktaş'a tepkili karşılama
02:01 Havalimanında Beşiktaş'a protesto
02:01 Ribery şov yaptı, Fiorentina Milan'ı dağıttı
01:13 Beşiktaş'a tepkili karşılama
01:01 Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce altın madalyaya ulaştı
00:46 Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvasında birinci oldu
00:43 Canlı yayın duyurusu