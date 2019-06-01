Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı

Beşiktaş
, Abdullah Avcı
ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş
sonrası takımı Abdullah Avcı'ya emanet etti. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"BEŞİKTAŞ'A HOŞ GELDİN ABDULLAH AVCI Futbol
A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz."
(İHA)
Kaynak: İHA
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