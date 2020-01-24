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Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı

BB Erzurumspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı büyük tepkilere maruz kalmış ve bugün, başkan Ahmet Nur Çebi'yle bir görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşme sonrası Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı.

24.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:46

'ta art arda alınan kötü sonuçlar sonrasında tepkilerin odağı haline gelen teknik Direktör Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı takımdaki geleceği belli oldu.

Haber Global'in haberine göre; Ümraniye'de yapılan kritik zirve sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı.

KADRO DIŞI DA OLMAYACAK

Siyah-beyazlı takımda herhangi bir kadro dışı da olmayacak.

Abdullah Avcı ve takımın kaptanları Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül'le görüşen Ahmet Nur Çebi, gidişatın nasıl düzeltilebileceği konusunda bu isimlerden fikir aldı.

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (5)
ABDURRAHMAN TORAMAN:O zaman çözüm üretemiyorsaniz sizde bırakın gidin. Burası çözüm makamı. Yapamiyorsaniz yapacak kimse gelsin
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ÇEBİ SENDE TÜKETTİN KREDİNİ:Ahmet Nur Çebi kafasına sıkmaya kendini bitirmeye devam ediyor. bu adamı göndermek için takımın küme düşmesi gerekiyor net bir şekilde
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DOĞRU KARAR:ne hoca ne oyuncu gönderebilecek paramız yok çok yüksek tazminatlar uzun süreli anlaşmalar var kulübün bunların altından kalkması imkansız şampiyonluk şansı sivas yenilgisiyle bitti avrupadan türkiye kupasından elendik sezonun gerisi formalite boşuna daha çok ekonomik olarak batmaya gerek yok
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AEÇ:8taş kendini avlıyor :))))
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FARUK:8 taş yazarak beyinsiz olduğunu kanıtlıyorsun
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Spor

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