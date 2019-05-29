Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona yakın

Spor Toto Süper Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta Şenol Güneş 4 yıllık macerasını tamamlayıp, siyah beyazlı renklere veda ederek, milli takımın başına geçmişti. Güneş'in ayrılmasından sonra siyah beyazlı camiada en çok merak edilen 'Takımın başına kimin geçeceği' şeklindeki sorunun cevabı iyice netleşmeye başladı.

Listedeki 1 numaralı aday Abdullah Avcı ile temas kuran ve son şartları netleştirmek için beklemeye geçen Beşiktaş yönetiminin mutlu sona yakın olduğu öğrenildi. Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmaya hazırlanan 55 yaşındaki teknik adamın kendi kuracağı ekip ile siyah beyazlı takımla buluşacağı gelen haberler arasında.

SEDAT VE UMUT TAKIMDA KALACAK

Siyah-beyazlılarda kadro yapılanması konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz sezon kiralık geçiren oyunculardan Umut Nayir ve Sedat Şahintürk'ün yeni sezonda takımda tutulacağı, Aras Özbiliz için ise yine kiralık formülünün düşünüldüğü belirtildi.

VODAFONE PARK BAKIMA ALINIYOR

Bu arada siyah beyazlılar Nevzat Demir Tesisleri ve Vodafone Park'ı ise bakıma alıyor. Vodafone Park'ınyeni sezon öncesinde kapsamlı bir bakıma alınacağı zeminin yenilenerek Ağustos ayında başlayacak maratona hazır hale getirileceği ifade ediliyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde ise altyapı için yer açılıyor. Yeni dönemde genç oyunculardan daha fazla yararlanmak isteyen siyah beyazlı yönetimin, A Takım ile altyapı arasında köprü görevi üstlenecek bir yapı kurmayı hedeflediği kaydedildi.

(beIN Sports)