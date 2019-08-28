Beşiktaş, Aboubakar için Porto'ya teklifte bulundu

Portekiz'de yayın yapan Ojogo gazetesinin haberine göre; siyah beyazlı ekip, bu sezon Porto formasıyla hiç lig maçına çıkmayan Aboubakar'ı kiralamak için teklifini Porto'ya iletti.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE TEK KALDI

Porto'da forma şansı bulamayan ve Porto B takımı ile idmanlara çıkan forvet oyuncusunun Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aboubakar ile Beşiktaş'ın dışında Fransa'nın Saint-Etienne takımı ilgilenirken Fransız ekibinin golcü oyuncunun maaşını yüksek bulduğu ve bu yüzden transferden çekildiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ, ABOUBAKAR'I DOĞRULADI

Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar'ın transfer listelerinde olduğunu doğruladı. Porto'ya kiralık teklifini ileten Beşiktaş, şimdi Portekiz ekibinden gelecek yanıtı beklemeye geçti.

BEŞİKTAŞ'TA İYİ BİR SEZON GEÇİRMİŞTİ

27 yaşındaki Kamerunlu golcünün Porto ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Aboubakar, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 19 gol atıp, 4 asist yapmıştı.