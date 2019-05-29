29.05.2019 21:01
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Beşiktaş, Adem Ljajic'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Adem Ljajic

Beşiktaş, Adem Ljajic'in transferi konusunda kulübü Torino ile anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, Adem Ljajic'in transferi konusunda kulübü Torino ile anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde:
"Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6.500.000 Avro ödenecektir."


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Kaynak: DHA


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