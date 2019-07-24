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Beşiktaş, Ajdin Hasic'i deneyecek

Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic'i Avusturya kampında denemeye alacak.

24.07.2019 12:19
Beşiktaş, Ajdin Hasic'i deneyecek

2. etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya gidecek olan Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic'i denemeye alacak. Hasic, Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

17 YAŞINDAKİ HASIC, AVUSTURYA'YA ÇAĞRILDI

Riva'da yaptığı kamp döneminin ardından bugün 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek olan Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'i Avusturya'ya çağırdı.

17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak. Dinamo Zagreb'in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.

Beşiktaş, Ajdin Hasic'i deneyecek

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Saraybosna, Avusturya, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (3)
AZO: Kreasyona zanı !!!
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KİCKBOXER: MAAŞ ÖDEYEMİYORUZ NASIL TRANSFER YAPACAĞIZ ANCA 2. LİG (BİZİM TOPCULARI KÜÇÜMSEMŞYORUM KESİNLİKLE SAYGIM SONSUZ) TOPCULARI OYNAR BJK DE
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KIYAFET: Kıyafetleri beğenmedim izci kampına gider gibi ne o öyle, şort tşört olurdu ama üzerine ceket gitmemiş hemen çıkartın ceketleri
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