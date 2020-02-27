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Beşiktaş Alanya'da kampa girdi

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya'ya gelerek otelde kampa girdi.

27.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:38Beşiktaş Alanya'da kampa girdi

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan , Alanya'ya gelerek otelde kampa girdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ise Alanya Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle buluştu.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip akşam üzeri özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi. Karayoluyla kalacağı otele gelen Beşiktaş kafilesi, çiçeklerle karşılandı. Otelde maç saatine kadar kampa girecek olan takımını, Beşiktaşlı taraftarlar otele girişinde ve yolda coşkuyla karşıladı.

BAŞKAN ÜYELERİ ZİYARET ETTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Gazipaşa'da uçaktan iner inmez Alanya merkezinde bulunan Alanya Beşiktaşlılar Derneği'ne giderek ilçe yönetimiyle bir araya geldi. Başkana yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban'ın eşlik ettiği buluşmada Ahmet Nur Çebi, ilçede Beşiktaş adına yapılan etkinlikler hakkında yönetimden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Beşiktaş kafilesinin otele gelişinden görüntüler

Ahmet Nur Çebi'nin derneği ziyaretinden görüntüler



Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Alanya, Spor

Kaynak: DHA

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