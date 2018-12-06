Beşiktaş Alanya'ya Geldi

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Alanya'ya geldi.Siyah-beyaz kafileyi taşıyan özel uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı pistini ilk seferinde pas geçerken ikinci denemesinde sorunsuz indi.Beşiktaş kafilesi, daha sonra Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.Bu sırada, havalimanı terminal binası önünde bekleyen az sayıda taraftar futbolcularla fotoğraf çektirdi.