Beşiktaş, Alanya'ya Geldi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor
ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş
, Gazipaşa
Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-beyazlı ekibi taşıyan ve Atatürk Havalimanı
'ndan kalkan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ilk denemesinde inemedi. İlk iniş denemesinde pas geçen uçak, ikinci denemesinde piste ulaştı. Uçaktan inen siyah-beyazlı kafile otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti. Terminal önünde takımlarını bekleyen taraftarlar, apron çıkışında futbolcularla fotoğraf çektirdi.
(Ahmet Mervan Taş/İHA)
Gazipaşa,Beşiktaş,Alanya
06 Aralık 2018 Perşembe 18:56