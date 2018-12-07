Beşiktaş, Alanyaspor'a Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Ligde 15. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan karşılaşma, 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
18' Beşiktaş'ta ilk şut Ljajic'ten geldi. Ljajic'in ceza alanı dışından şutu farklı şekilde auta gitti.
3' Güven Yalçın sarı kart gördü.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Djalma, Efecan, Fernandes, Cisse
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven Yalçın
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER CAN SIKIYOR
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Enzo Roco, Pepe, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Ryan Babel, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.
Aytemiz Alanyaspor,Beşiktaş
07 Aralık 2018 Cuma 19:01