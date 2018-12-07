07 Aralık 2018, 19:01
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Beşiktaş, Alanyaspor'a Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Beşiktaş, Alanyaspor

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Spor Toto Süper Ligde 15. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan karşılaşma, 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

18' Beşiktaş'ta ilk şut Ljajic'ten geldi. Ljajic'in ceza alanı dışından şutu farklı şekilde auta gitti.

3' Güven Yalçın sarı kart gördü.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Djalma, Efecan, Fernandes, Cisse

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven Yalçın

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Enzo Roco, Pepe, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Ryan Babel, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Aytemiz Alanyaspor,Beşiktaş
07 Aralık 2018 Cuma 19:01



YORUMLAR (7)
KARA KARTALL: BEŞİKTAŞIM 3 0 Alcak maçı
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KARA KARTALL: Başarılar BEŞİKTAŞ ım
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CİHAT YILMAZ: alanya 3-1 alır macı
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ANDSMERO : besıktas 2 0 alır
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FATMA KALENDER: Beşiktaş galiip gelecek renkliler kuduracak
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