Haberler » Spor » Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına başladı - Spor

Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

24.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:20Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan , 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

maçının ardından 1 gün izin yapan Beşiktaş, Cuma günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün başladı. Geçtiğimiz hafta soğuk algınlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Adem Ljajic, bugün takımla birlikte çalıştı. Sol arka adalesinde gerilme olan ve MR'ı çekilecek olan Caner Erkin'in yanı sıra, sol alt adalesinde gerilme olan N'Koudou ve sağ boyun adalesinde gerilme gerçekleşen Boateng antrenmana katılmadı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla başladı. Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, ısınma koşularının ardından salona geçti. Diğer oyuncular ise top kapma ve pas antrenmanının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
24.02.2020 13:35:40