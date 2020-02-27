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Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında A. Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

27.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:48Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 24. haftasında A. Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı kadrosuna aldığı 21 futbolcu şöyle:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby ve Kevin Prince Boateng." - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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