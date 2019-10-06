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Beşiktaş, lider Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti!

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında evinde ağırladığı Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu skorla siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.

06.10.2019 15:35

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği lider Alanyaspor'u 2-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz penaltıdan ve Diaby kaydetti. Bu skorla ligde namağlup takım kalmadı. Süper Lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, bu sonuçla 4 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor sahasında Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

Burak Yılmaz bir gol bir asistle maçın yıldızı oldu.

HAFTANIN EN KAZANÇLI TAKIMI BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlıların şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe'nin mağlup olduğu, Galatasaray'ın da berabere kaldığı haftada kazanarak hanesine 3 puan yazdıran Beşiktaş, Fenerbahçe'yle aradaki farkı 3'e, Galatasaray'la da 2'ye indirdi. Kartal, lider Alanyaspor'un ise 6 puan gerisinde bulunuyor.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK

Geride kalan 6 lig ve 2 Avrupa Ligi maçında alınan sonuçların ardından takıma ve teknik ekibe tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor karşısında takıma büyük destek verirken alınan galibiyette de pay sahibi oldu. Atılan gollerden sonra futbolcuların teknik ekibi de yanlarına alarak takım halinde bütünlük oluşturarak sevinmesi de dikkatlerden kaçmadı. Taraftarların desteği maçın ardından da devam etti. Takımı tribünlere çağıran siyah-beyazlılar, futbolculara üçlü çektirdi

Beşiktaş, lider Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti!

Aytemiz Alanyaspor, Arda Kardeşler, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR(24)
BJKLİYİZ:Hakem niye vermiyorsun penaltıyı sanane. Ver. Biz yeneriz yeniliriz. Takım ilk yarı çok kötüydü. Burak olmasa işimiz zordu. Nkoudu gittikçe iyi oluyor. Tebrikler
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6 2
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ŞAMPİYON FENER:Maçı sonuna kadar izledim Alanyaspor tinercilere adeta sahayı dar etti eziktaşlı futbolcular top oynamak yerine devamlı hakeme itiraz edip elkol hareketi yaptılar,en az üç futbolcu kırmızı kartla atılmalıydı,ancak hakem trikosu tinercileri kurtarmakta kararlıydı ve öylede oldu.
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11 4
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1453:bu var hakemleri yukarıda çay içip sohpet ediyorlarmış ondan çağırmamışlar :D tebrikler şerefli bjk cok güze bi galibiyet sizin için :D
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2 3
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NEF-İ:Bir bjk li olarak eger bu kadar rezil oynuyorlarsa bu oyuncularin kume dusmesini isterdim o yuzd3n galibiyete sevinmedim.Sampiyonluga oynayamayacaksan kume dus daha iyi.
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6 3
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BEŞİKTAŞ:ÇEKİLİN YOLDAN BABANIZ GELİYOR RENKLİLER. . .
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3 8
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FB LEE:Hakem bjk ye maçı verdi. Alanyanın penaltısı verilmedi. Vara gitmedi. El açık komedi. Caner hakemlere saydırıyor ne sarı ne bi şey. Fauller bjk ye. Rezalet
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TFF MHK İSTİFA:Caner 5 dk hem yan hakeme hem orta hakeme saydırdı Korktu sarı çıkaramadı. Alanya nın net penaltsı verilmedi. Fauller bjk ye verildi. Skandal
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8 1
ASF:Resmen hakem alanyalı bicti yazıklar olsun böyle ligede futbolda sanırım var yoktu bugun
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12 7
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S.ŞAHİN:Hakem MHK: 2 A. Alanya spor=0 netice bu, , futbol katlediliyor İstanbul BJK stadında, , uyduruk penaltıyla Alanya’nın direnci kırıldı, verilmeyen penaltılarına rağmen futbolunu oynadılar, , Şu artık kesin bir karambole geldi Bursa şampiyon oldu, oda son oldu, , bir daha asla olmaz fener, gs, , BJK haricinde, , artık bu kesinlik kazandı, , , , ,
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10 5
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ES ES:Dün gs nin penaltı sı neden verilmedi anlaşıldı bjk yi yarışa sokmak içinmş. Alanya nın bir penaltı sı verilmedi tam skandal. Organizasyon iyi
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8 7
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