Beşiktaş, lider Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti!

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği lider Alanyaspor'u 2-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz penaltıdan ve Diaby kaydetti. Bu skorla ligde namağlup takım kalmadı. Süper Lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, bu sonuçla 4 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor sahasında Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

Burak Yılmaz bir gol bir asistle maçın yıldızı oldu.

HAFTANIN EN KAZANÇLI TAKIMI BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlıların şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe'nin mağlup olduğu, Galatasaray'ın da berabere kaldığı haftada kazanarak hanesine 3 puan yazdıran Beşiktaş, Fenerbahçe'yle aradaki farkı 3'e, Galatasaray'la da 2'ye indirdi. Kartal, lider Alanyaspor'un ise 6 puan gerisinde bulunuyor.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK

Geride kalan 6 lig ve 2 Avrupa Ligi maçında alınan sonuçların ardından takıma ve teknik ekibe tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor karşısında takıma büyük destek verirken alınan galibiyette de pay sahibi oldu. Atılan gollerden sonra futbolcuların teknik ekibi de yanlarına alarak takım halinde bütünlük oluşturarak sevinmesi de dikkatlerden kaçmadı. Taraftarların desteği maçın ardından da devam etti. Takımı tribünlere çağıran siyah-beyazlılar, futbolculara üçlü çektirdi