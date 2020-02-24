Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş 'ta Ljajic antrenmanda yer aldı

ALİ DANAŞ-İSTANBUL-DHA

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman 1.5 saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularının ardından Trabzonspor maçında oynayan futbolcular çalışmalarına salonda devam etti. Diğer oyuncuların top kapma çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Geçtiğimiz haftayı gripten dolayı yoğun bir tedavi ile geçiren Adem Ljajic iyileşerek idmana çıktı. Sağ boyun adalesinde gerilme olan Boateng, sol arka adalesinde gerilme olan Caner ve sol alt adalesinde sertleşme olan N'Koudou antrenmana katılmadı. Caner'in durumunun çekilecek MR'dan netleşeceği açıklandI.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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-Antrenmandan detaylar