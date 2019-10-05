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Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'leri

Süper Lig'e iyi başlayamayan Beşiktaş, ligin 7. haftasında kendi evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Üzerindeki kara bulutları dağıtmak isten Beşiktaş, 6 maçta 5 puan topladı ve 16. sırada yer alıyor. Peki Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

05.10.2019 15:00Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'leri

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi 16. sırada bulunan ve zorlu günler geçiren Beşiktaş 3 puanı hedefliyor. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda?İşte eşiktaş Alanyaspor maçının tüm detayları...

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı 6 Ekim 2019 saat 16.30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı bein SPORTS ekranlarında olacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Aytemiz Alanyaspor Sivasspor mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

Alanyaspor: Jose Marafona, Fabrice N'Sakala, Welinton, Steven Caulker, Baiano, Manolis Siopis, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Tasos Bakasetas, Efecan Karaca, Papiss Cisse

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI SAKAT VE CEZALI RAPORU

Beşiktaş Alanyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta sakat oyuncu bulunmazken Elneny cezalı durumda. Alanyasporda ise Lokman Gör, Juanfran, Salih Uçan sakat. Cezalı oyuncuları ise bulunmuyor.


Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Gündem, Spor, Güncel

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