Beşiktaş, Alanyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi

Süper Lig'de 24. hafta maçında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Halis Özkahya'nın yönettiği mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Alanyaspor'un golünü 37. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 70 ve 87. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz'dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 40'a yükseltti. Alanyaspor ise 40 puanda kaldı.

Burak attığı 2. golden sonra asker selamı verdi

BEŞİKTAŞ HAFTAYA ANKARAGÜCÜ İLE KARŞILAŞACAK

Önümüzdeki hafta Beşiktaş, Ankaragücü'nü sahasında konuk edecek. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.