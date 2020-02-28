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Beşiktaş, Alanyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takıma 3 puanı getiren golleri Burak Yılmaz kaydetti.

28.02.2020 21:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:07

Süper Lig'de 24. hafta maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Halis Özkahya'nın yönettiği mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Alanyaspor'un golünü 37. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 70 ve 87. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz'dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 40'a yükseltti. Alanyaspor ise 40 puanda kaldı.

Burak attığı 2. golden sonra asker selamı verdi

BEŞİKTAŞ HAFTAYA ANKARAGÜCÜ İLE KARŞILAŞACAK

Önümüzdeki hafta Beşiktaş, Ankaragücü'nü sahasında konuk edecek. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Alanyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi

Aytemiz Alanyaspor, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (4)
.:EĞER SERGEN YALÇIN''IN GRAM AKLI VARSA KARİUS''U OYNATMAZ ARTIK . BEŞİKTAŞ''IN YEDİĞİ İLK GOLDE KARİUS BİLEREK YEDİ RESMEN GOLÜ .
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SEMPATİZAN:Burak penaltı hariç bir gol atmış sonunda
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KARTALIM:tebrikler beşiktaş tebrikler sergen hoca tebrikler yönetim tebrikler futbolcular bu vesile ile tekrardan başkana teşekkür ediyorum sergen hocayı getirdiği için umarım alex ferguson arsene wenger gibi uzun süre sergen hoca beşiktaş hocalığında kalır. umarım bu sezon avrupa kupalarına katılacak bir lig derecesiyle ligi bitiririz olmasada canınız sağolsun tebrikler
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BJK MİLİTAN:yensen yenilsen vatan aşkı gibi kalbim beşiktaş
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28.02.2020 22:48:28