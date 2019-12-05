Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman? Beşiktaş – Erzincanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Siyah beyazlı oyuncular, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur elemelerinde Anagold 24Erzincanspor ile mücadeleye hazırlanıyor. Kayserispor ile oynadığı son maçta 4-1 galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Vodafone Arena'da Erzincanspor karşısında ter dökecek. Peki, Beşiktaş – Erzincanspor ilk 11'i,Beşiktaş -Anagold 24Erzincanspor maçı canlı izle…

BEŞİKTAŞ - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek karşılaşma 20.45'te başlayacak. Mücadelenin hakemi ise Bahattin Şimşek olarak belirlendi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak maçın yardımcı hakemleri İlker Takpak, Mustafa Savranlar oldu.

BEŞİKTAŞ ERZİNCANSPOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne özel Passolig sahibi kadın taraftarlar Vodafone Park stadyum gişelerinden Passolig Kartına ücretsiz bilet yükleterek Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor karşılaşmasını ücretsiz olarak izleyecek.

Perşembe akşamı futbolseverleri Vodafone Arena'da buluşturacak olan Beşiktaş – Erzincanspor maçının fiyatları; VIP fiyat 400 olmak üzere 1. kategori fiyatı 135, 2. kategori 125, 3. Kategori 110, 4. kategori 100, 5. kategori 85, 6. kategori 75, 7. kategori 50, 8. kategori 45 TL şeklinde belirlendi.

BEŞİKTAŞ – ERZİNCANSPOR MUHTEMEL 11'İ

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Tur karşılaşmalarında mücadele edecek olan Beşiktaş ile Anagold 24Erzincanspor muhtemel 11'i şöyle:

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Lens, Oğuzhan, Elneny, Ljajiç, Güven, Umut.

Erzincanspor: Ersel, Enes, Hüseyin, Tugay, Abdurrahman, Ayhan, Kerem, Erdi, Uğurcan, Mümin, Ali.