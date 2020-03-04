Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş , Süper Lig'in 25'inci haftasının açılışında cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı ekibin basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan Gönül katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından dört grup halinde ayak tenisi oynandı. İdman, şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve kampa girecek.