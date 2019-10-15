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Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

15.10.2019 14:27Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Çalışmaya milli takımlarda olan futbolcular ile tedavileri süren Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz ve Georges N'Koudou katılmadı.

Siyah-beyazlıların Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı basına kapalı antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Milli takımlarda olan futbolcularla tedavileri süren Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz ve Georges N'Koudou idmanda yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Beşiktaşlı futbolcular ardından çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, üç takımla değişmeli olarak yarım sahada yapılan turnuva maçları ile tamamlandı.

Beşiktaş'ın antrenmanını Alemdağ Emlak Konut İlkokulu'ndan bir grup öğrenci de izledi ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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