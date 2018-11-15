15 Kasım 2018, 17:59
»»

Beşiktaş, Ankaragücü Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Ankaragücü Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Bu arada, U-21 takımından; Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz da çalışmalarda yer aldılar. 

Siyah-beyazlı ekip, Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul Beşiktaş,Ankaragücü
15 Kasım 2018 Perşembe 17:59



YORUMLAR