Beşiktaş, Ankaragücü Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel
, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı.
Teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Bu arada, U-21 takımından; Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan
, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal
Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz
da çalışmalarda yer aldılar.
Siyah-beyazlı ekip, Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- İstanbul
Beşiktaş,Ankaragücü
15 Kasım 2018 Perşembe 17:59