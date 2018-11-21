Beşiktaş, Ankaragücü Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:04



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:04

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürerken, antrenmana milli takımlarda olan; Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco ve Güven katılmadı.Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başlarken, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı ile devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçlarıyla ise sona erdi.Öte yandan, U-21 Takımı'ndan Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve U-19 Akademi Takımı'ndan Rıdvan Yılmaz siyah-beyazlı ekibin antrenmanında yer aldılar.Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın saat 14.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.- İstanbul