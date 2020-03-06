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Beşiktaş-Ankaragücü maçında ilk gol geldi! Canlı anlatım

Beşiktaş, haftanın açılış maçında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

06.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:09Beşiktaş-Ankaragücü maçında ilk gol geldi! Canlı anlatım

, Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında 'nü sahasında konuk ediyor. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

5' GOL! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

4' PENALTI! Beşiktaş, penaltı kazandı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boateng, Boyd, Nkoudou, Burak

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Sedat, Faty, Lukasik, Michalak, Orgill, Rodrigues


Arda Kardeşler, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

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6.03.2020 20:19:18