Beşiktaş-Ankaragücü maçında ilk gol geldi! Canlı anlatım

Beşiktaş , Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Ankaragücü 'nü sahasında konuk ediyor. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
CANLI ANLATIM
5' GOL! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
4' PENALTI! Beşiktaş, penaltı kazandı.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boateng, Boyd, Nkoudou, Burak
ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Sedat, Faty, Lukasik, Michalak, Orgill, Rodrigues