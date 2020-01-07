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Beşiktaş, Antalya kampına devam ediyor

Beşiktaş, bu sabah yaptığı idmanla Antalya kampında Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürdü.

07.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:15 Beşiktaş, Antalya kampına devam ediyor

, bu sabah yaptığı idmanla kampında Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü ve taktik çalışması şeklinde geçti. Takım toplantısı, ısınma koşuları, top kapma ve pas çalışmasından sonra taktik idmana geçildi. Bu bölümde 3'lü savunmaya karşı 4'lü hücum programı uygulayan Avcı'nın, kontra hücum çalıştırması dikkat çekti. Taktik antrenmanın ikinci bölümünde savunma ve orta sahada pas organizasyonlarının hızlı hücumla sonuçlandırılmasını isteyen Abdullah Avcı, öğrencilerine sık sık uyarılarda bulundu. Taktik antrenman geniş sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

SAĞLIK KURULUNDA YENİ GÖREVLENDİRME

Antrenman bitiminde Güven Yalçın, Umut Nayir ve Tyler Boyd ekstra hücum çalışması yaptı. Diğer taraftan, siyah-beyazlılarda rehabilitasyon ve bireysel programlarına devam eden Dorukhan ve Douglas idmanda yer almazken, Douglas koşu çalışmalarından sonra kum alanda kuvvet çalışması yaptı.

Bu arada, Beşiktaş'ta sağlık kurulunun başına yeni bir atama yapıldı. Yeni danışman Doktor Tekin Kerem Ülkü idmana katılarak Abdullah Avcı tarafından oyuncularına tanıtıldı.

YARIN HAZIRLIK MAÇI VAR

Beşiktaş, Antalya kampının ilk hazırlık maçını yarın akşam kamp otelinin sahasında Macaristan takımı Mezokovesd Zsory FC ile yapacak. Karşılaşma saat 17.00'de oynanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Douglas kumda çalışırken

Güven, Boyd ve Umut özel antrenman yaparken



Beşiktaş, Antalya, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

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