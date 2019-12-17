Haberler » Spor » Beşiktaş, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak - Spor

Beşiktaş, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in devre arasında Antalya'da yapacağı kampta iki hazırlık maçı oynayacak.

17.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:38Beşiktaş, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak
, Süper Lig'in devre arasında 'da yapacağı kampta iki hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbol takımının, 3-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği kamptaki hazırlık maçlarının tarihi belli oldu.
Kamptaki ilk hazırlık maçını 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Macaristan 1. Lig ekibi Mezökövesd ile oynayacak Beşiktaş, 10 Ocak Cuma günü saat 16.30'da ise TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak.
Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş, Antalya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:40 17 yaşındaki yıldız adayına 100 milyon euro! - Spor
11:40 Gençlik Spor'dan masatenisi turnuvası - Spor
11:38 Beşiktaş, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak - Spor
11:33 Beşiktaş, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak - Spor
11:33 Altınordu'ya Anıl müjdesi - Spor
11:18 G.Saray'ın istediği eski Başakşehirli serbest kaldı - Spor
11:09 Ersun Yanal depremi! F.Bahçe ilk adayı belirledi - Spor
10:17 "O parmağı eşine sakla" pankartı ipleri kopardı - Spor
09:35 Ünlü futbol yorumcusu canlı yayında fenalaştı - Spor
17.12.2019 11:50:40