Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarına devam etti
09.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:34
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalyaspor, Beşiktaş, Sabah, Spor, Haber

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