Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
09.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:34
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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