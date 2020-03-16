Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
16.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:42
Beşiktaş , Süper Lig'in 27'nci haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında dün akşam Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti.Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmanı tamamladı, Diğer futbolcular ise 5'e 2 çalışması ve pas şut çalışmaları ile idmana devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına 18 Mart Çarşamba günü devam edecek.
Kaynak: DHA
Etiketler : Antalyaspor, Beşiktaş, Sabah, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Spor
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Spor
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Spor
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Spor
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Spor
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Spor
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Spor
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar