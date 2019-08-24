Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş ara vermeden hazırlıklara başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

24.08.2019 13:52 Beşiktaş ara vermeden hazırlıklara başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi.
Göztepe maçında forma giymeyen futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve kontrol çalışması yaptığı aktarıldı. Mini kale maç ve şut organizasyonuyla sona eren idmanı dünkü mücadelede forma giyen futbolcuların yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.
Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco'nun salonda çalıştığı, Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş Spor Kulübü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:40   Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
14:35   Mesut Mestan'dan transfer tahtası açıklaması
14:34   Yeni Malatyaspor'da Acquah sağlık kontrolünden geçti
14:32   Uluslararası mehmet akif pirim güreş turnuvası başladı
14:23   Adıyaman'da spor ile tarih bütünleşti
14:22   Ankaragücü - Kayserispor (Maç önü)
14:22   Bursaspor taraftarının karşısına çıkıyor