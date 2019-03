Beşiktaş Artı Üçte Kazandı

Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş , evinde Atiker Konyaspor 'u ağırladı. Mücadele, siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.MAÇTAN DAKİKALAR4. dakikada sol kanattan Adem Ljajic 'in ortasında ceza sahası içinde Lens'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntışı'dan döndü. 14. dakikada Burak Yılmaz 'ın ara pasında topla buluşan Adem Ljajic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 20. dakikada Miloseviç'in savunma arasına attığı pasla buluşan Ömer Ali 'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top ağlara gitti. 1-1 24. dakikada Ljajic'in kafa ile indirdiği topta Lens'in sert şutunu önce Serkan çeldi. Ardından direğe çarparak oyun alanına dönen topu Konya savunması uzaklaştırdı. 34. dakikada kendisine yapılan faul sonucu kazanılan frikikte topun başına geçen Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1 53. dakikada Lens'in rakibini çalımlayarak sol çaprazdan çektiği şut, kaleci Serkan'dan döndü. 58. dakikada Konyaspor orta sahasındaki hatayı değerlendirerek topu kapan Adriano, ceza alanı içine girip çektiği sert şutu kaleci Serkan iki hamlede kontrol etti. 61. dakikada Ljajic'in kullandığı korner vuruşunda Gökhan'ı ön direkte yaptığı kafa vuruşu önce direğe ardından da Konyasporlu Volkan'a çarparak dışarı çıktı. 72. dakikada Quaresma 'nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş, kaleci Serkan'dan döndü. 75. dakikada Konyaspor'da Hadziahmetoviç'in savunma arkasına gönderdiği topta Fofana, yaptığı aşırtma vuruş ile takımına beraberliği getiren golü attı. 2-2 78. dakikada Gökhan'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Kagawa'nın şutunu son anda Serkan kornere çeldi. 90+3. dakikada Ali Turan'ın hatasını iyi değerlendiren Adriano kaptığı topu Kagawa ile buluşturdu. Sol çaprazdan ceza alanı içine giren Kagawa, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 3-2Stat: Vodafone Park Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xxBeşiktaş: Karius xx, Gökhan xx (Güven dk. 82 ?), Vida xx, Necip xx, Adirano xx, Medel xxx (Oğuzhan dk. 87 ?), Atiba xxx, Quaresma xxx, Lens xx, Ljajic xxx (Kagawa dk. 74 xx), Burak Yılmaz xxxx Yedekler: Utku, Ersin, Roco, Mustafa, Caner, Muhayer, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xxx, Uğur xx (Fofana dk. 63 xx), Volkan xxx, Filipovic xx, Jevtovic xx, Opanasenko xxx, Ömer Ali xx, Traore x (Hadziahmetoviç dk. 36 x), Miloseviç xx, Mücahit Can x (Ali Turan dk. 82 ?) Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim , Zuta, Jonsson, Ali Çamdalı Teknik Direktör: Aykut Kocaman Goller: Ljajic (dk. 14) Burak Yılmaz (dk. 34), Kagawa (dk. 90+3) (Beşiktaş), Ömer Ali (dk. 20), Fofana (dk. 75) (A.Konyaspor) Sarı Kartlar: Ljajic, Necip (Beşiktaş), Mücahit Can, Filipovic, Fofana (A.Konyaspor)(İHA)