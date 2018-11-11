Beşiktaş, Atatürk'ü Unutmadı

Beşiktaş- Sivasspor
maçı öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, dün ölümünün 80. yıldönümünde anılan Atatürk
için "Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz" pankartıyla maça çıktı. Hakkari
'de şehit olan askerlerimiz için de maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
Beşiktaş-Sivasspor karşılaşması öncesinde Mustafa Kemal Atatürk
unutulmadı. Stadyumun bütün panolarında 'Saygıyla anıyoruz' yazısı yazılırken, 10 Kasım
nedeniyle anons yapıldı ve tribünler alkışlarla karşılık verdi. Siyah-beyazlı futbolcular da sahaya pankartla çıktı. Futbolcuların taşıdığı pankartta 'Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz' ibaresi yer aldı. Seremoni sırasında Hakkari'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. - İSTANBUL
Sivasspor,Mustafa Kemal Atatürk,Beşiktaş
11 Kasım 2018 Pazar 20:45