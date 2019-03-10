10 Mart 2019, 18:52
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Üçüncü Gol Geldi! Beşiktaş, Atiker Konyaspor Karşısında

Üçüncü Gol Geldi! Beşiktaş, Atiker Konyaspor Karşısında

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, evinde Atiker Konyaspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor.

CANLI ANLATIM

45' Maçın ilk yarısı sona erdi.

34' GOL! Burak Yılmaz, harika bir frikik golüyle takımını yeniden öne geçirdi.

20' GOL! Konyaspor, Ömer Ali'nin golüyle beraberliği yakaladı.

14' GOL! Beşiktaş Ljajic'in golüyle 1-0 öne geçti.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ:

Karius, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Necip, Ljajic, Lens, Quaresma, Burak Yılmaz

ATİKER KONYASPOR:

Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Mücahit

Ali Palabıyık, Beşiktaş, Atiker Konyaspor, Spor


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