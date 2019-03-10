Üçüncü Gol Geldi! Beşiktaş, Atiker Konyaspor Karşısında

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor.
CANLI ANLATIM
45' Maçın ilk yarısı sona erdi.
34' GOL! Burak Yılmaz, harika bir frikik golüyle takımını yeniden öne geçirdi.
20' GOL! Konyaspor, Ömer Ali'nin golüyle beraberliği yakaladı.
14' GOL! Beşiktaş Ljajic'in golüyle 1-0 öne geçti.
1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ:
Karius, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Necip, Ljajic, Lens, Quaresma, Burak Yılmaz
ATİKER KONYASPOR:
Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Mücahit
Ali Palabıyık, Beşiktaş, Atiker Konyaspor, Spor