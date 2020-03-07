Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? BJK A. Madrid maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı ücretsiz mi? BJK kadın futbol takımı oyuncuları ve

Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid kadın futbol takımları İstanbul'da özel maçta karşı karşıya gelecek. Kadınlara ücretsiz olacak maç öncesi Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve Beşiktaş - Atletico Madrid maçı hangi kanalda konuları araştırıldı. İşte Beşiktaş - Atletico Madrid maçı nerede ve Beşiktaş - Atletico Madrid maçı sat kaçta gibi soruların yanıtları…

BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Atletico Madrid maçı 7 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Vodafone TV'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI ÜCRETSİZ Mİ?

Müsabakaya giriş ücretsiz olacak ve Passolig gerekmeyecek.

BJK KADIN FUTBOL TAKIMI KADROSU

1 Fatma Şahin Kaleci

75 Senem Pınar Özer Kaleci

44 Ayşenur Göktürk Kaleci

20 Berdan Bozkurt Defans

22 Dilek Enli Defans

5 Çiğdem Belci Defans

52 Demet Bozkurt Defans

19 Zeynep Nisa Üner Defans

32 Esra Erol Defans

6 Jessica O'Rourke Defans

3 Didem Karagenç Defans

99 Sevgi Salmanlı Defans

17 İrem Eren Orta Saha

4 Ayşe Şevval Ay Orta Saha

10 Gizem Gönültaş Orta Saha

7 Arzu Karabulut Orta Saha

77 Sevgi Çınar Orta Saha

96 Ioanna Chamalidou Orta Saha

Esse Mbeyu Akida Orta Saha

9 Zeynep Gamze Koçer Forvet

15 Başak Gündoğdu Forvet

11 Yağmur Uraz Forvet

21 Berivan İçen

55 Elif Keskin

BJK kadro

BJK KADIN FUTBOL TAKIMI TEKNİK KADROSU

Nergis Soyer Kadın Futbol Takımları İdari Menajeri

Deniz Selin Bakkal Kadın Futbol Takımları Organizsyon Sorumlusu

Mutlucan Zavotçu Kadın Futbol Takımları Teknik Sorumlusu

Furkan Uçar Kadın Futbol Takımları Antrenörü

Yavuz Aslantepe Kaleci Antrenörü

Gizem Sancak Fizyoterapist