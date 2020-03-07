Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? BJK A. Madrid maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı ücretsiz mi? BJK kadın futbol takımı oyuncuları ve

Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid kadın futbol takımları İstanbul'da özel maçta karşı karşıya gelecek. Kadınlara ücretsiz olacak maç öncesi Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve Beşiktaş - Atletico Madrid maçı hangi kanalda konuları araştırıldı. İşte Beşiktaş - Atletico Madrid maçı nerede ve Beşiktaş - Atletico Madrid maçı sat kaçta gibi soruların yanıtları…
BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Atletico Madrid maçı 7 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, Vodafone TV'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI ÜCRETSİZ Mİ?
Müsabakaya giriş ücretsiz olacak ve Passolig gerekmeyecek.
BJK KADIN FUTBOL TAKIMI KADROSU
1 Fatma Şahin Kaleci
75 Senem Pınar Özer Kaleci
44 Ayşenur Göktürk Kaleci
20 Berdan Bozkurt Defans
22 Dilek Enli Defans
5 Çiğdem Belci Defans
52 Demet Bozkurt Defans
19 Zeynep Nisa Üner Defans
32 Esra Erol Defans
6 Jessica O'Rourke Defans
3 Didem Karagenç Defans
99 Sevgi Salmanlı Defans
17 İrem Eren Orta Saha
4 Ayşe Şevval Ay Orta Saha
10 Gizem Gönültaş Orta Saha
7 Arzu Karabulut Orta Saha
77 Sevgi Çınar Orta Saha
96 Ioanna Chamalidou Orta Saha
Esse Mbeyu Akida Orta Saha
9 Zeynep Gamze Koçer Forvet
15 Başak Gündoğdu Forvet
11 Yağmur Uraz Forvet
21 Berivan İçen
55 Elif Keskin
BJK KADIN FUTBOL TAKIMI TEKNİK KADROSU
Nergis Soyer Kadın Futbol Takımları İdari Menajeri
Deniz Selin Bakkal Kadın Futbol Takımları Organizsyon Sorumlusu
Mutlucan Zavotçu Kadın Futbol Takımları Teknik Sorumlusu
Furkan Uçar Kadın Futbol Takımları Antrenörü
Yavuz Aslantepe Kaleci Antrenörü
Gizem Sancak Fizyoterapist