Beşiktaş, Avrupa Devlerinin Gözdesi Ajdin Hasic'i İstanbul'a Getirdi

Beşiktaş yönetimi, devre arasında yarım kalan transfer operasyonunu tamamladı. Siyah-beyazlılar Ocak ayında hukuki nedenler dolayısıyla kadroya katamadığı Dinamo Zagreb'in 17 yaşındaki genç yıldızı Ajdin Hasic'i İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlı idareciler Ekim'in 7'sinde 18 yaşına girecek ve sözleşme hakkı doğacak olan genç oyuncuyu ailesiyle birlikte bir otele yerleştirdi. Hasic çalışmalarını bireysel olarak yaptığı idmanlarla sürdürüyor. 18 yaşına girmesiyle Bosnalı yıldız profesyonel sözleşmeye imza atacak.

REAL VE JUVENTUS İLGİLENİYORDU

Bosna Hersek doğumlu sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet oynayabiliyor. Hasic bu sezon Dinamo Zagreb 2 takımında 6 maçta 1 gol atmayı başardı. Yetenekli oyuncuyu Avrupa'dan çok sayıda kulüp takip ederken, daha önce Dortmund, R. Madrid, Juventus, Benfica ve Leipzig'in kulübüne resmi teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. Kartal, bu hamlesiyle gelecek adına önemli bir yıldız adayını kadrosuna katmış oldu.

(Akşam)