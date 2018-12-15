Beşiktaş, Avrupa Dönüşü 7 Puan Bıraktı

Siyah-beyazlılar bu sene Avrupa
Ligi Grup maçları sonrası Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 8 puan topladı, 7 puan da kaybetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü evinde Malmö
'ye 1-0 mağlup olarak elenen Beşiktaş
, Avrupa maçları sonrasında ligde çıktığı müsabakalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi grup maçları sonrası Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 8 puan toplarken, 7 puan da kaybetti. Beşiktaş, Avrupa maçlarından sonra çıktığı Çaykur Rizespor
ve Galatasaray
maçlarını kazanırken, Fenerbahçe
ve Atiker Konyaspor
ile berabere kalıp, evinde Demir Grup Sivasspor
'a da 2-1 mağlup olmuştu.
Siyah-beyazlılar, ligin 16. hafta mücadelesinde yarın evinde Trabzonspor
'u ağırlayacak. Vodafone Park
'ta 19.00'da başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. - İSTANBUL
Malmö,Beşiktaş,Avrupa
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:55